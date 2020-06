Hesdy Gerges geeft in zijn biografie toe dat hij wel degelijk schuldig is aan drugssmokkel. De kickbokser ontkende dit jarenlang.

In 2010 werd Gerges met enkele anderen opgepakt in België, toen hij in de haven van Antwerpen een partij van 128 kilo cocaïne uit Ecuador kwam afhalen.

De Amsterdamse kickbokser ontkende zijn aandeel in de smokkel jarenlang. Hij zei dat hij voor de lol was meegegaan met een weekendtrip en niets van de drugshandel wist. Toch werd Gerges veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4,5 jaar.

Het Parool citeert woensdag uit zijn biografie Fightersheart, waarin de 36-jarige Gerges zegt wel degelijk schuldig te zijn. Hij werkte destijds voor de in 2012 geliquideerde crimineel en drugshandelaar Patrick Brisban.

Gerges vocht in zijn carrière 71 kickboksduels, waarvan hij er 50 won. Zijn laatste optreden was in 2018, toen hij in Ahoy verloor van Badr Hari. Die partij werd later uit de boeken geschrapt nadat Hari en Gerges een positieve dopingtest aflegden.

Gerges richtte zich vervolgens op de MMA en sloot zich aan bij de bond Bellator. Met twee verloren gevechten is zijn carrière in die tak van vechtsport niet van de grond gekomen. Gerges wist vooral de aandacht op zich te vestigen door het op een persconferentie in december vorig jaar verbaal aan de stok te krijgen met Rico Verhoeven na diens gevecht met Hari.

Gerges kreeg eerder celstraf na ruzie over inbraak

In zijn biografie verhaalt Gerges over een leven dat grotendeels in het teken stond van criminaliteit. Hij verliet school op zijn vijftiende en hield zich bezig met diefstal, inbraken, vechtpartijen, drank en drugs.

In 2004 werd Gerges al veroordeeld tot zeven maanden cel, een taakstraf van tweehonderd uur en een boete van 11.000 euro, nadat hij na een inbraak ruzie kreeg over de buit en zijn mede-inbreker in coma sloeg.

Gerges wil met het boek de slechte periode in zijn leven afsluiten en gaan zorgen voor zijn vrouw, MMA-vechter Denise Kielholtz, en zijn zoon.