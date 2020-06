Jacco Verhaeren vertrekt in september als hoofdcoach van de Australische zwemploeg. De 51-jarige Brabander heeft besloten om terug te keren naar zijn familie in Nederland.

Verhaeren was sinds 2013 werkzaam in Australië en had een contract tot na de Olympische Spelen van dit jaar. Hij heeft besloten om zijn verblijf niet te verlengen nu het evenement in Tokio met een jaar is uitgesteld.

"Ik heb zeker overwogen om mijn contract te verlengen, maar je kunt geen compromis sluiten in een topsportklimaat en ik wilde ook geen compromis sluiten met mijn gezin", zegt Verhaeren woensdag in een verklaring.

De Nederlander kreeg in 2013 de opdracht om van Australië weer een topzwemland te maken, en dat lukte. Zo eindigde het land bij de WK langebaan van 2015 en 2019 als tweede in de medaillespiegel. Bij de Spelen van 2016 werden tien medailles behaald, waaronder drie gouden.

Volgens voorzitter John Bertrand heeft Verhaeren het Australische zwemmen veel gegeven. "Hij heeft zijn stempel gedrukt met de prestaties die zijn behaald. Zijn constante zoektocht naar ontwikkeling en zijn nieuwsgierigheid hebben ons naar een hoger niveau gebracht."

In het verleden speelde Verhaeren als coach bij de Nederlandse zwembond KNZB een rol bij onder meer de olympische titels van Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo.