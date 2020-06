Het internationaal sporttribunaal CAS buigt zich begin november over het beroep dat Rusland heeft aangetekend tegen de jarenlange dopingschorsing. Het mondiale antidopingbureau WADA besloot eind 2019 om Russische sporters voor vier jaar te verbannen van mondiale sportwedstrijden.

Het CAS schrijft dinsdag op de website dat de beroepszaak van het Russische antidopingbureau RUSADA van 2 tot en met 5 november dient. De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld in het Zwitserse Lausanne, ook al riep het WADA begin dit jaar op om er een openbaar proces van te maken.

Het WADA is ervan overtuigd dat de Russen hebben gesjoemeld met dopingdata die begin 2019 werden aangeleverd en afkomstig waren van het voormalige laboratorium in Moskou. De organisatie besloot na een uitgebreid onderzoek Russische sporters voorlopig te weren van grote sportevenementen.

Mocht het CAS de schorsing in stand houden, dan mogen Russische sporters de komende vier jaar dus niet meedoen aan toernooien zoals de Olympische Spelen en het WK voetbal in 2022. Het land mag in die periode bovendien geen mondiale sportevenementen organiseren of zich verkiesbaar stellen als gastheer.

Sporters uit Rusland die een onbesproken reputatie hebben en dat ook kunnen aantonen, mogen wel onder neutrale vlag deelnemen aan de betreffende toernooien. Dit was bij de winterspelen van 2018 ook het geval, toen Rusland al een schorsing uitzat voor een door de staat gestuurd dopingsysteem.