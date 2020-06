NBA-legende Wes Unseld, die na het seizoen 1968/1969 werd verkozen tot waardevolste speler (MVP) van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie, is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden.

"Onze echtgenoot, vader en grootvader is vanmorgen vredig gestorven, omringd door zijn familie", meldt de familie van Unseld in een verklaring. "Hij had al langere tijd gezondheidsproblemen, meest recent door een longontsteking."

De 2,01 meter lange Unseld speelde zijn hele carrière (1968-1981) voor de ploeg die nu Washington Wizards heet, en vroeger door het leven ging als Baltimore, Capital en Washington Bullets. Hij was ook zes jaar (1988-1994) coach én zeven jaar (1996-2003) technisch directeur van de Bullets. Zijn nummer 41 mag nooit meer gedragen worden door iemand van de club uit Washington.

"We bewonderden Wes allemaal omdat hij zo lang het fundament was waarop deze club gebouwd is", zegt de huidige Wizards-eigenaar Ted Leonsis. "Maar zijn nalatenschap ligt vooral in zijn werk buiten het veld, waar hij zoveel mensen mee heeft geraakt."

Unseld werd in 1968 als tweede gekozen in de jaarlijkse NBA Draft en werd in zijn eerste seizoen direct verkozen tot MVP. Alleen Wilt Chamberlain (1959/1960) kreeg die prijs ook als rookie.

Unseld beleefde zijn hoogtepunt als speler toen hij de Bullets in 1978 naar de NBA-titel leidde. Hij werd toen ook verkozen tot MVP van de NBA-finale. De center was bovendien vijf keer een All-Star, werd in 1988 opgenomen in de Basketball Hall of Fame en werd in 1996 verkozen tot een van de beste vijftig spelers uit de NBA-geschiedenis.