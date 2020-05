Martijn Kleermaker is er zondag niet in geslaagd de halve finales van de PDC Home Tour te bereiken. De 29-jarige Harderwijker verloor alle groepswedstrijden bij de laatste 32 van het virtuele dartstoernooi.

Kleermaker was kansloos in de eerste partij tegen de Engelsman Joe Cullen (6-3), maar in het tweede duel met de Canadees Jeff Smith had hij de zege wel voor het grijpen. De nummer 101 van de PDC-ranglijst miste echter zeven matchdarts en verloor uiteindelijk met 5-6. Ook de laatste partij tegen de Engelsman Chris Dobey ging verloren: 3-6.

Kleermaker was tot zondag nog de revelatie van het toernooi. De Gelderlander schakelde in de vorige ronde nog Michael Smith uit, de nummer vijf van de wereldranglijst.

Door de uitschakeling van Kleermaker en de eerdere eliminatie van Geert Nentjes is Jelle Klaasen de enige Nederlander die nog actief is in de PDC Home Tour. Klaasen bereikte dinsdag de halve finales.

In de tweede fase van de PDC Home Tour, een alternatief toernooi waarbij de darters vanuit huis in actie komen, zijn er acht groepen van vier. De acht poulewinnaars bereiken de halve finales, die uit twee groepen van vier spelers bestaan. Zij strijden vrijdag om de titel van de eerste editie van het toernooi, dat is opgezet om fans wat te bieden in de coronacrisis.

