NOC*NSF wil dat de competities voor topsporters op 1 juli weer worden hervat, zegt technisch directeur Maurits Hendriks zondag bij de NOS. Voorlopig geldt er een verbod op sportcompetities tot 1 september.

"Ik zou het fijn vinden als 1 juli zou kunnen", aldus Hendriks. "Ik denk dat de topsport een heel goede zaak heeft. Het gaat om een heel klein aantal Nederlanders, dus het risico voor de samenleving is zeer beperkt."

"Bovendien heeft de topsport de luxe van fulltime medische begeleiding, er is altijd iemand die kan meekijken. Je kunt heel veel organiseren wat in andere omgevingen in Nederland niet zo makkelijk is."

Hendriks zegt binnen afzienbare tijd met het ministerie van Volksgezondheid, Welvaart en Sport om de tafel te willen om een uitzondering voor topsporters mogelijk te maken.

'Ik denk dat we een goede case hebben'

Hendriks constateerde bovendien dat de ongeveer duizend topsporters en ruim negenhonderd profvoetballers de richtlijnen van de overheid en sportkoepel goed opvolgen. "Ik heb op de velden gekeken de laatste weken. Iedereen houdt zich er goed aan. Ik denk dat we een goede case hebben."

De overheid legde eind april een verbod op sportwedstrijden op tot 1 september. Volgens Hendriks is het "te makkelijk" om die maatregel nu kritisch te beoordelen. "We moeten niet met de kennis van nu de besluiten van toen beoordelen. We kunnen wél kijken naar wat er nu kan."

