De San Francisco 49ers zijn zondag onder vuur komen te liggen vanwege een donatie van 1 miljoen dollar (zo'n 900.000 euro) aan organisaties die strijden voor meer gelijkheid in de Amerikaanse maatschappij.

Jed York, de eigenaar van de club uit de NFL, deed de donatie in navolging van de dood van George Floyd, de donkere man die maandag in de Amerikaanse stad Minneapolis overleed aan de gevolgen van een knie die een agent minutenlang in zijn nek legde. Sindsdien vinden er dagelijks demonstraties en rellen plaats in de Verenigde Staten.

"Mensen door het hele land hebben pijn. De emoties zijn rauw, en terecht. De afgelopen weken zijn er gruwelijke daden gepleegd", motiveerde York zijn donatie. "Voordat we een ingrijpende verandering kunnen realiseren, moeten we eerst de moed verzamelen om het probleem te erkennen: zwarte mannen, vrouwen en kinderen en onderdrukte minderheden worden nog steeds systematisch gediscrimineerd."

Oud-spelers van de San Francisco 49ers laken het gebaar van York en noemen de zakenman hypocriet. Zij wijzen op hun oud-teamgenoot Colin Kaepernick, die in 2016 uit protest tegen het politiegeweld tegen niet-witte Amerikanen knielde bij het volkslied voorafgaand aan wedstrijden in NFL. Kaepernick werd daarop ontslagen door de 49ers.

"Niemand wil jouw geld Jed, we willen rechtvaardigheid", schrijft Eric Reid, die beweert dat York hem in 2016 smeekte om niet als Kaepernick op één knie te gaan zitten tijdens het volkslied, op Twitter. "We hebben altijd al gerechtigheid gewild. Op een dag zullen jullie allemaal beseffen dat waarheid en gerechtigheid het antwoord zijn."

De actie van York kan wel op de sympathie rekenen van Torrey Smith, die in 2015 en 2016 voor de San Francisco 49ers uitkwam en namens de Baltimore Ravens en Philadelphia Eagles de Super Bowl won. "Ik heb oneindig veel gesprekken met Jed over deze problemen gehad toen ik voor San Francisco uitkwam. Ik ben hem dankbaar voor zijn betrokkenheid bij ongelijkheid.