Voormalig topatleet Bobby Joe Morrow (in het midden op de foto) is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan maakte in 1956 indruk met drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Melbourne.

Morrow werd 64 jaar geleden olympisch kampioen op de 100 meter, 200 meter en 4x100 meter. Op die laatste twee afstanden scherpte de destijds twintigjarige Amerikaan het wereldrecord aan.

Slechts drie atleten slaagden erin om net als Morrow olympisch kampioen te worden op de 100, 200 en 4x100 meter: Jesse Owens in 1936, Carl Lewis in 1984 en Usain Bolt in 2012 en 2016.

Het tijdschrift Sports Illustrated riep Morrow in zijn topjaar uit tot sportman van het jaar. In 1989 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van de Amerikaanse atletiek.

Twee jaar na zijn olympische titels besloot Morrow al te stoppen met atletiek. In 1960 probeerde hij een comeback te maken, maar daarbij slaagde hij er niet in zich voor de Olympische Spelen in Rome te kwalificeren.

Met startnummer 55 komt Bobby Joe Morrow als eerste over de finish op de 200 meter bij de Olympische Spelen van 1956. (Foto: Getty Images)