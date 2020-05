Diverse Amerikaanse topsporters hebben zich op sociale media uitgelaten over het drama in Minneapolis. Daar kwam maandag de 46-jarige George Floyd om het leven door toedoen van de politie. In verschillende plaatsen in de Verenigde Staten is sindsdien geprotesteerd, wat soms uitliep op rellen.

LeBron James

Topbasketballer LeBron James plaatste twee veelzeggende foto's op Instagram. Op de eerste is te zien hoe een agent de op straat liggende Floyd vasthoudt door zijn knie in diens nek te leggen. Die handeling werd Floyd fataal. Op de tweede foto staat de knielende Colin Kaepernick. De American footballer protesteerde zo tijdens het Amerikaanse volkslied voor wedstrijden tegen de ongelijke behandeling van minderheden in de Verenigde Staten. "Begrijpen jullie het NU?", vraagt James zich af.

Colin Kaepernick

Kaepernick zelf, die sinds 2016 geen club meer kan vinden in de NFL, plaatste op Instagram een bericht waarin hij de protesten logisch noemt. "Als fatsoenlijk gedrag tot de dood leidt, dan is een opstand de enige logische reactie. De roep om vrede zal aan dovemansoren gericht zijn, want jullie geweld heeft deze opstand veroorzaakt. We hebben het recht om terug te vechten. Rust in kracht, George Floyd." Kaepernick bood daarnaast aan om de advocaatkosten te betalen voor mensen die zijn opgepakt tijdens demonstraties tegen de politie.

Coco Gauff

De pas zestienjarige toptennisster Coco Gauff plaatste een videoboodschap waarin ze schrijft: "Dit is waarom ik mijn stem gebruik in de strijd tegen racisme…", waarna foto's van Floyd en andere donkere Amerikanen die omkwamen door politiegeweld verschijnen. De tiener sluit af met de vraag: "Ben ik de volgende?"

Magic Johnson

"George Floyd is duidelijk vermoord door een politieagent uit Minnesota", schrijft voormalig topbasketballer Magic Johnson. "Hoe vaak moeten we op nationale televisie nog gaan zien dat zwarte mensen worden vermoord? Dit duurt al veel te lang. Het wordt tijd dat we zwarte mensen ook als mensen gaan zien en niet als dieren op straat."

Stephen Jackson

Voormalig NBA-speler Stephen Jackson was goed bevriend met Floyd. Hij roept andere Amerikanen op mee te protesteren en toont foto's en filmpjes waarop te zien is hoe hij de protesten leidt. "Minnesota, ik ben hier omdat mijn broeder vermoord is. Mijn tweelingbroer. Geen gerechtigheid, dan ook geen vrede", schrijft Jackson.

Minnesota Vikings

Het stadion van NFL-club Minnesota Vikings ligt slechts enkele straten van de plek waar Floyd om het leven kwam. "We zijn diep geschokt door het verlies van dit leven. Iedereen in de gemeenschap verdient het om zich beschermd en veilig te voelen. Onze gedachten zijn bij de familie van George Floyd en iedereen die betrokken is bij deze tragedie", schrijft de club in een verklaring.