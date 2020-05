De marathon van Boston gaat dit jaar helemaal niet door. De autoriteiten in New England achten het niet verstandig om het in april afgelaste evenement ergens in de komende maanden nog in te halen vanwege de coronacrisis.

De marathon van Boston was oorspronkelijk gepland op 20 april, maar kon toen ook al niet doorgaan. De organisatie mikte vervolgens op 14 september, maar ook door die datum kan inmiddels dus een streep.

"Onze topprioriteit is de gezondheid van de gemeenschap, de stafleden, de deelnemers, de vrijwilligers, de toeschouwers en de supporters", zei voorzitter Tom Grilk van de organisatie donderdag in een verklaring.

Het is pas voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis dat de marathon van Boston niet doorgaat. Er staan de laatste jaren doorgaans 30.000 deelnemers aan de start en een half miljoen bezoekers langs de lijn.

Er komt wel een virtuele editie van de marathon van Boston, die in 1897 voor het eerst gehouden werd na het succes van de marathon op de eerste moderne Spelen van 1896. De marathon van 2021 is normaal op 19 april.

De Verenigde Staten is het land dat wereldwijd het hardst is getroffen door de coronapandemie. Er vielen tot dusver al meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers en meer dan 1,5 miljoen mensen raakten besmet met COVID-19.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.