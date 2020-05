Audi blijft volledig achter het besluit staan om Formule E-coureur Daniel Abt te ontslaan. Het contract van de 27-jarige Duitser werd verscheurd omdat hij zaterdag een professionele simrijder inhuurde tijdens de virtuele E-Prix van Berlijn.

"Integriteit, transparantie en het strikt naleven van de regels zijn topprioriteiten voor ons bij Audi", schrijft het Duitse merk woensdag in een verklaring.

"Iedereen mag bij ons fouten maken, maar het incident dat plaatsvond tijdens deze race was geen fout, maar een bewuste beslissing om tegen de regels in te gaan. Dat maakte voor ons het grote verschil. Daarom was er voor ons helaas geen ander alternatief dan Daniel Abt te ontslaan."

Audi reageert met de verklaring op de videoboodschap die Abt woensdag op YouTube plaatste. De voormalig GP2-coureur erkende dat hij een fout had gemaakt, maar stelde ook dat het nooit zijn bedoeling was geweest om met het inhuren van de simcoureur een beter resultaat te boeken. "Het was vooral als grap bedoeld."

Abt vanaf eerste jaar actief in Formule E

Abt is sinds de oprichting in 2014 actief in het elektrische Formule E-kampioenschap. Hij won twee races, stond tien keer op het podium en was alle seizoenen in dienst bij Audi. Zijn beste eindklassering in het kampioenschap was een vijfde plaats in het seizoen 2017/2018.

"We hebben grote successen met Daniel geboekt en samen met hem zijn er grote stappen gezet in de Formule E", zo valt te lezen in het vervolg van Audi's verklaring. "We zijn dankbaar voor zijn verrichte werk en kijken er met trots op terug."

De virtuele E-Prix in Berlijn was de vijfde race in de zogenoemde Home Challenge, een alternatief voor het gestaakte Formule E-seizoen, dat nog tot zeker eind juni stilligt.