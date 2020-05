Formule E-coureur Daniel Abt heeft dinsdagavond geprobeerd zijn veelbesproken actie tijdens de virtuele E-Prix in Berlijn te verklaren. De Duitser liet zaterdag een professionele simracer voor hem invallen en werd ontmaskerd, waarna zijn team Audi hem ontsloeg.

De virtuele E-Prix in Berlijn was de vijfde race in de zogenoemde Home Challenge, een alternatief voor het gestaakte Formule E-seizoen. De 27-jarige Abt zegt dat hij van tevoren al van plan was om zijn plek in te laten nemen door een professionele gamer, maar dat het nooit de bedoeling was om vals te spelen.

"Het leek me een grappig idee om een professionele simracer mee te laten doen om te kijken hoe hij zou presteren tegen echte coureurs", zegt Abt in een uitgebreide video op zijn YouTube-kanaal. "We zouden dat dan filmen en het op een grappige manier delen met de fans. Dit plan heb ik eerder al eens verteld aan collega's."

"Het is nooit mijn intentie geweest in het geheim een professionele gamer te laten racen om zo een beter resultaat te behalen. Het is ook nooit mijn idee geweest om het geheim te houden. Ik heb zelfs in de WhatsApp-groep gehint op het plan. Maar ik had uiteindelijk ook door dat de andere coureurs erg verrast waren."

97 Ontslagen Formule E-coureur verklaart inzetten professionele gamer

'Deze pijn heb ik nog nooit gevoeld'

De Formule E kon niet lachen om de stunt van Abt en besloot hem te diskwalificeren in het klassement en hem een boete van 10.000 euro te geven. Het werd nog erger voor de Duitser, want zijn team Audi besloot hem - na hem eerst geschorst te hebben - te ontslaan vanwege het schenden van de integriteitsregels.

Abt, die al sinds het eerste seizoen van de Formule E in 2014/2015 betrokken is bij de elektrische raceklasse in de autosport, zal daardoor niet meer in actie komen als het seizoen nog wordt hervat. Hij realiseert zich dan ook dat hij ondanks alle goede bedoelingen een grens heeft overschreden.

"We zijn te ver gegaan met dit idee. Als ik er kritisch op terugkijk, dan hebben we niet lang genoeg nagedacht over de consequenties en zijn we de mist ingegaan. Ik accepteer dan ook alle consequenties en bied mijn excuses aan. Maar deze pijn heb ik nog nooit gevoeld in mijn leven."