De National Hockey League (NHL) heeft dinsdag als eerste van de grote Noord-Amerikaanse teamsportcompetities een plan gepresenteerd voor een herstart. Het reguliere seizoen wordt beëindigd en de play-offs worden uitgebreid.

NHL-baas Gary Bettman benadrukt dat het niet zeker is dat de ijshockeycompetitie nog wordt afgemaakt. "We gaan pas weer spelen als het veilig en toegestaan is. We leggen nu dan ook nog geen datum vast."

Het plan is wel een significante stap voorwaarts, omdat in de Noord-Amerikaanse teamsporten dit soort grote beslissingen alleen genomen kunnen worden na onderhandelingen met en met goedkeuring van de spelersvakbonden.

De NHL ligt stil sinds 11 maart. De 31 teams moesten nog elf tot veertien duels afwerken in het reguliere seizoen, maar al die wedstrijden zullen worden geschrapt.

Dat betekent dat er bij een herstart direct begonnen wordt met de play-offs. Normaal mogen er zestien teams meedoen aan de strijd om de titel, maar het deelnemersveld wordt nu uitgebreid naar 24 ploegen. Alle wedstrijden zullen zonder publiek in twee vaste steden worden gehouden.

De NBA (basketbal) en de MLB (honkbal) zijn nog in onderhandeling met de spelers over een manier om het seizoen te (her)starten. De NFL (American football) heeft meer tijd, want de nieuwe jaargang begint pas in september.