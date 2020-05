Audi heeft Formule E-coureur Daniel Abt geschorst nadat hij zaterdag had valsgespeeld tijdens een virtuele E-Prix in Berlijn. De Duitser liet een professionele gamer voor hem invallen en werd tijdens de race ontmaskerd.

De Formule E besloot Abt al te diskwalificeren in het virtuele kampioenschap en hij moest daarnaast 10.000 euro overmaken aan een goed doel. De Audi-coureur bood zondag weliswaar zijn excuses aan, maar dat heeft hem niet gered.

"Integriteit, transparantie en naleving van de regels zijn voor Audi topprioriteiten en daar zijn geen uitzonderingen op te maken", schrijft het team dinsdag in een verklaring. "Daarom hebben we besloten Daniel per direct te schorsen."

De 27-jarige Abt rijdt al sinds het eerste seizoen (2014/2015) in de Formule E, de elektrische raceklasse in de autosport. Hij boekte in 2018 namens Audi zeges in Mexico-Stad en Berlijn.

Mogelijk komt Abt niet meer in actie voor Audi

Hoewel Abt geschorst en niet ontslagen is, is de kans volgens verschillende media groot dat hij nooit meer in actie komt voor Audi. In dat geval moet het team een andere coureur zien te vinden voor het geval het Formule E-seizoen nog wordt hervat.

Lorenzo Hörzing, de professionele gamer die de plek van Abt innam, kwam als derde over de streep in de race. De simracer mag dit jaar voor straf niet meer in actie komen tijdens online evenementen van de Formule E.

De virtuele E-Prix in Berlijn was de vijfde race in de Home Challenge, een alternatief voor het reguliere Formule E-seizoen dat na vijf races moest worden stilgelegd vanwege het coronavirus.