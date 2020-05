Evander Holyfield (57) heeft nog maar eens benadrukt dat hij een nieuw gevecht met Mike Tyson (53) wel ziet zitten, mits zijn oude rivaal hém uitdaagt. Er gaan al langer hardnekkige geruchten dat de voormalige topboksers voor het goede doel tegenover elkaar willen staan in de ring.

Holyfield kwam in 2011 voor het laatst in actie als prof en de laatste officiële wedstrijd van Tyson dateert zelfs al van 2005. De voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht stonden twee keer eerder tegenover elkaar en beide keren trok Holyfield aan het langste eind.

"We kunnen het voor een derde keer tegen elkaar opnemen, maar alleen als Mike dat wil", zegt Holyfield in gesprek met de BBC. "Als ik het hém vraag, lijkt het net alsof ik een pestkop ben. Want dan zeg ik in feite dat ik met iemand wil vechten die ik al twee keer heb verslagen."

Hoewel er officieel nog geen wedstrijd staat gepland, lijkt het er wel sterk op dat er een derde ontmoeting tussen Holyfield en Tyson gaat komen. De voormalige rivalen zijn weer in training om voor het goede doel te vechten en hebben beiden de intentie uitgesproken om weer tegen elkaar te boksen.

35 Holyfield (57) terug in sportschool voor mogelijke rematch tegen Tyson

'Ik wil jonge mensen inspireren'

Holyfield, begin jaren negentig de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht, voelt wel de nodige druk voor een eventueel gevecht met Tyson. "Mensen denken dat ik alleen tegen hem wil vechten omdat ik heb bewezen dat ik hem kan verslaan. Maar die druk wil ik niet", zegt 'The Real Deal', zoals zijn bijnaam luidt.

"Ik wil dit vooral doen om jonge mensen te inspireren en te laten zien dat je, als je goed met je lichaam omgaat en je netjes naar je vader en moeder luistert, ook op 58-jarige leeftijd nog in de ring kan staan."

Tyson, die zich in 1986 op twintigjarige leeftijd tot jongste wereldkampioen ooit in het zwaargewicht kroonde, won 50 van zijn 58 gevechten als prof. In zijn tweede en vooralsnog laatste ontmoeting met Holyfield in 1997 werd Tyson gediskwalificeerd, omdat hij een stukje van Holyfields oor had afgebeten.