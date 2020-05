Tiger Woods en Phil Mickelson nemen het zondag in Florida tegen elkaar op in de showwedstrijd 'The Match'. De tweede editie van het golftoernooi geldt als een lucratief liefdadigheidsduel waarvan de opbrengst naar de bestrijding van het coronavirus gaat.

Woods en Mickelson spelen samen met (voormalig) NFL-sterspelers Tom Brady en Peyton Manning. (Foto: Getty Images)

De wedstrijd over achttien holes wordt afgewerkt op de Medalist Golf Club in Hobe Sound. (Foto: Getty Images)

De inmiddels gestopte Manning, die vijf keer werd verkozen tot meest waardevolle speler in de NFL, vormt een duo met Woods. (Foto: Getty Images)

Tom Brady, die als quarterback van de New England Patriots zes keer de Super Bowl won, is de ploeggenoot van Mickelson. (Foto: Getty Images)

De opbrengt van de wedstrijd, die zonder publiek wordt afgewerkt, wordt geschat op 10 miljoen dollar (circa 9,2 miljoen euro). (Foto: Getty Images)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.