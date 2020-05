De Formule E heeft zondag Daniel Abt gediskwalificeerd in het virtuele kampioenschap. De Duitse coureur liet een professionele gamer voor hem invallen tijdens de virtuele ePrix in Berlijn.

Abt verliest zijn punten in de WK-stand van het virtuele kampioenschap Race at Home Challenge. Bovendien moet hij als straf een bedrag van 10.000 euro overmaken naar een goed doel naar keuze. Ook Lorenzo Hörzing, de professionele gamer, is gestraft. Hij mag dit jaar niet meer deelnemen aan online races.

Hörzing nam zaterdag tijdens de virtuele ePrix in Berlijn al snel de leiding en hinderde daarna vooral andere coureurs. Uiteindelijk kwam hij als derde over de streep.

De race werd gewonnen door de Brit Oliver Rowland, vlak voor Stoffel Vandoorne. De Belg beklaagde zich direct na afloop over het rijgedrag van Abt en betwijfelde of de Duitser wel zelf gereden had.

Abt biedt excuses aan

Abt, die pas voor het eerst op de deelnemerslijst stond van de Home Challenge, biedt zijn excuses aan tegenover zijn collega-coureurs en fans. "Ik heb de Home Challenge niet zo serieus genomen als zou moeten. Dat spijt me, want er zit voor de organisatie erg veel werk in om dit te organiseren."

"Ik besef dat mensen een nare smaak aan de wedstrijd overhouden door mijn actie", aldus de 27-jarige Duitser. "Dat is nooit mijn bedoeling geweest."

Pascal Wehrlein, net als Vandoorne voormalig Formule 1-coureur, neemt de derde plek over van de gediskwalificeerde Abt. Robin Frijns en Nyck de Vries speelden zaterdag geen rol van betekenis in de virtuele race. De Nederlandse Formule E-coureurs eindigden respectievelijk als dertiende en zeventiende.

De Home Challenge is een alternatief voor het reguliere Formule E-seizoen, dat na vijf races moest worden stilgelegd vanwege het coronavirus. Het is nog onduidelijk of en hoe het seizoen wordt afgerond.