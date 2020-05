Door het coronavirus liggen vrijwel alle sportcompetities op 25 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

25 april 1935: Bij een wedstrijd in Michigan verbetert Jesse Owens binnen 45 minuten vier wereldrecords. Dat doet de Amerikaan op de 100 yard, 220 yard (200 meter), 220 yard hordelopen en bij het verspringen. (Foto: Getty Images)

25 mei 1958: Stirling Moss, Tony Brooks en Stewart Lewis-Evans op de eerste startrij voor aanvang van de GP van Nederland. De onlangs overleden Moss zou de race in Zandvoort die dag winnen. (Foto: Getty Images)

25 mei 1988: Hoogtepunt in de clubgeschiedenis van PSV. De ploeg wint de Europa Cup I door in de finale Benfica na strafschoppen te verslaan. (Foto: Pro Shots)

25 mei 1995: Een rondvaart door de Amsterdamse grachten voor Ajax, een dag na de winst van de Champions League. Matchwinner Patrick Kluivert toont de beker. (Foto: Pro Shots)

25 mei 2002: Roy Keane keert kwaad terug naar huis. De sterspeler van Ierland heeft met ruzie het trainingskamp van zijn ploeg verlaten en mist het WK in Zuid-Korea en Japan. (Foto: Pro Shots)

25 mei 2005: De spectaculairste finale ooit in de Champions League. Na een 3-0 achterstand bij rust komt Liverpool terug tot 3-3 tegen AC Milan. In de penaltyserie wordt Jerzy Dudek de held door na clowneske sprongen op de lijn de inzetten van Andrea Pirlo en Andriy Shevchenko te keren. (Foto: Getty Images)

25 mei 2013: Arjen Robben beslist op Wembley de finale van de Champions League tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De vleugelspits schiet in de 89e minuut de 2-1 binnen. (Foto: Pro Shots)

25 mei 2018: Met een monstersolo van 80 kilometer grijpt Chris Froome de macht in de Giro. Titelverdediger Tom Dumoulin en rozetruidrager Simon Yates hebben in de koninginnenrit het nakijken. (Foto: Getty Images)