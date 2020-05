Roger Federer voelt er niets voor om het tennisseizoen zonder toeschouwers te hervatten. De 38-jarige Zwitser hoopt dat er later dit jaar alsnog met publiek kan worden getennist.

"Ik zie het niet voor me om een wedstrijd in een leeg stadion te spelen", zegt Federer zaterdag in een videogesprek met voormalig tennisser Gustavo Kuerten, dat werd uitgezonden in het Braziliaanse televisieprogramma Globo Esporte.

"Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen. Misschien moeten we gewoon wachten op het juiste moment om meteen terug te gaan naar hoe het vroeger altijd was. Of misschien kan het stadion voor de helft of voor een derde gevuld zijn."

Alle tennistoernooien zijn vanwege de coronapandemie tot en met 31 juli afgelast. De WTA en de ATP verwachten half juni een nieuwe update te kunnen geven over de tenniskalender.

'Toeschouwers van essentieel belang voor beleving van wedstrijd'

"Ik zou het heel moeilijk vinden om in een volledig leeg stadion te moeten spelen", vervolgt Federer, die kort na de uitbraak van het coronavirus 1 miljoen frank doneerde aan kwetsbare gezinnen in zijn geboorteland.

"De toeschouwers zijn onderdeel van de wedstrijd en van essentieel belang voor de beleving van een wedstrijd. Misschien is het dan beter om nog iets langer te wachten voor we weer wedstrijden gaan spelen."

Het is nog onduidelijk of er in augustus wél weer tennistoernooien zullen worden afgewerkt. Voorlopig staat er nog geen streep door onder meer de US Open in New York (31 augustus tot en met 13 september) en het uitgestelde Roland Garros in Parijs (20 september tot en met 4 oktober).

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.