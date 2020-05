Wil Besseling heeft zaterdag het derde virtuele toernooi van de BMW Indoor Invitational gewonnen. Fabio Jakobsen boekte vanuit huis een zege bij het sprintevenement Challenge of Stars.

Net als veel andere sportcompetities ligt het golfseizoen al enige tijd stil door de coronacrisis. Daarom organiseert de European Tour een virtuele competitie, zodat de golfers het vanuit hun huis via een simulator alsnog tegen elkaar op kunnen nemen. De deelnemers slaan de bal tegen een groot doek en zien dan op datzelfde scherm waar de bal terechtkomt.

Besseling, die bij de eerste twee virtuele toernooien al in de top drie eindigde, had op Golfclub München Eichenreid 69 slagen (vier onder par) nodig om de achttien holes te voltooien. Hij noteerde drie bogeys, maar zette daar vijf birdies en één eagle tegenover. Daarmee bleef Besseling Connor Syme uit Groot-Brittannië en de Fransman Alexander Levy (beiden 71 slagen) voor.

Joost Luiten, die twee weken geleden het eerste virtuele toernooi uit de BMW Indoor Invitional op zijn naam schreef, moest genoegen nemen met de 28e plaats. De Rotterdammer noteerde elf slagen boven par.

Jakobsen troeft sprinters af bij virtueel toernooi

Ook Fabio Jakobsen boekte virtueel succes. De Nederlandse kampioen was de beste sprinter bij Challenge of Stars. De 23-jarige Jakobsen rekende in onderlinge duels af met wereldkampioen Mads Pedersen, Pascal Ackermann en Filippo Ganna.

Challenge of Stars is een initiatief van Giro-organisator RCS waarbij renners het in een knock-outsysteem tegen elkaar opnemen. Zaterdag verschenen in totaal acht renners aan de start van het 1,2 kilometer lange parcours.

Zondag wordt het toernooi hervat met een programma voor de klimmers. Onder anderen viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome zal dan in actie komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.