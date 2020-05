Verschillende prominenten uit de Nederlandse sportwereld hebben zaterdag een speciale oproep aan de regering gedaan. Onder anderen Louis van Gaal, Sarina Wiegman en Epke Zonderland vinden dat er ondanks de coronacrisis meer moet worden gesport in het land.

In een groot pamflet benoemen de bekende Nederlanders diverse pijnpunten als gevolg van de huidige situatie, waarin bijvoorbeeld de sportscholen nog maandenlang gesloten zijn. Naast Van Gaal, Wiegman en Zonderland hebben Guus Hiddink, Joop Alberda, Bas van de Goor en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder de oproep ondertekend.

"Het virus laat zien hoe groot het belang is van een weerbaar en vitaal Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen een cruciale rol speelt bij het creëren van een gezonde toekomst voor ons land. Sport en bewegen stimuleert de vitaliteit, weerbaarheid en de ontwikkeling van mensen", valt er onder meer te lezen.

"En is daardoor een belangrijk medicijn in het voorkomen van overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, gewrichtsaandoeningen en alzheimer. Daarnaast is sport natuurlijk ook gewoon leuk en uitdagend om sámen te doen. Maar om die kracht van sport voor iedereen volledig te kunnen benutten, moet het roer wel om."

'Voorkomen in plaats van genezen'

De prof- en amateursport in Nederland ligt al twee maanden stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. In vrijwel alle sporten is het seizoen voortijdig gestaakt en gaan de competities pas na de zomer weer van start. De regering heeft grote evenementen in elk geval verboden tot zeker 1 september.

"We doen bij deze dan ook een beroep op heel Nederland om de krachten te bundelen en samen een stip op de horizon te zetten. Een stip waarop onderwijs, gezondheidszorg, voedingsindustrie en bedrijfsleven samen met de sport structureel werken aan een vitaal en weerbaar Nederland."

"Sport en bewegen moet een belangrijke plek krijgen in ons dagelijks leven. Op school, op het werk, thuis, op de vereniging of in de sportschool, maar ook in het ziekenhuis of de zorginstelling. Overal. Om zo met elkaar te werken aan voorkomen in plaats van genezen."

