Door het coronavirus liggen vrijwel alle sportcompetities op 24 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

24 mei 1987: Feyenoord-verdediger Keje Molenaar ziet hoe AZ-aanvaller Hans Visser op doel schiet. De Rotterdammers winnen de wedstrijd met liefst 8-0, mede dankzij een rake strafschop van Molenaar in de slotfase. (Foto: Pro Shots)

24 mei 1995: Edgar Davids zet 'de cup met de grote oren' op zijn hoofd. Ajax verslaat AC Milan met 1-0 in de finale van de Champions League.(Foto: Pro Shots)

24 mei 2001: Tienduizenden fans van Bayern München verzamelen zich op de Marienplatz in München om het succes van 'Der Rekordmeister' te vieren. Bayern wint in het seizoen 2000/2001 de landstitel én de Champions League. (Foto: Pro Shots)

24 mei 2011: Rafael Nadal schreeuwt het uit van geluk. De Spanjaard komt met 2-1 in sets achter tegen John Isner in de eerste ronde van Roland Garros, maar wint uiteindelijk in een vijfsetter. De rest van het toernooi verliest Nadal nog maar één set. (Foto: Getty Images)

24 mei 2017: 22 jaar na de Champions League-winst in Wenen verliest Ajax de Europa League-finale van Manchester United. De ploeg van coach José Mourinho is met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers. (Foto: Pro Shots)

24 mei 2018: Shanice van de Sanden wint met Olympique Lyon de UEFA Women's Champions League en viert het feestje samen met een groepje fans. De Franse formatie is in de finale met 4-1 te sterk voor VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

24 mei 2019: Het peloton heeft mooi zicht tijdens de dertiende etappe van de Giro d'Italia, die wordt gewonnen door de Rus Ilnur Zakarin. (Foto: Getty Images)