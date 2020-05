De legendarische NBA-coach Jerry Sloan is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan leed aan de ziekte van Parkinson en was dementerend.

Sloan staat bekend als een van de beste coaches ooit in het Amerikaanse basketbal. Hij heeft een winst/verlies-record van 1.233-803 in het reguliere seizoen en staat daarmee op de vierde plaats op die ranglijst.

De oud-speler van de Baltimore Bullets en de Chicago Bulls, die twee keer onderdeel uitmaakte van het NBA All Star-team, is een van de twee coaches in de geschiedenis van de NBA die duizend zeges boekte met één club.

Sloan deed dat tussen 1988 en 2011 als eindverantwoordelijke bij de Utah Jazz. Hij was daarvoor al drie jaar assistent bij die club (1985-1988), nadat hij zijn eerste stappen als coach had gezet bij de Chicago Bulls eind jaren zeventig en begin jaren tachtig.

De voormalig shooting guard is de langstzittende coach ooit bij een club in de NBA. Hij leidde de Utah Jazz tussen 1989 en 2003 vijftien keer op rij naar de play-offs en stond twee keer in de finale, maar zowel in 1997 als in 1998 werd verloren van de Chicago Bulls.

Sloan werd nooit uitgeroepen tot Coach van het Jaar, maar hij is slechts een van de vier coaches met meer dan vijftien opeenvolgende seizoenen met een winnend record. Hij is door zijn verdiensten wel opgenomen in de Hall of Fame van de NBA.