Door het coronavirus liggen vrijwel alle sportcompetities op 23 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

23 mei 1998: Michael Schumacher pakt zijn rust na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Een dag later wint Mika Häkkinen de race. (Foto: Pro Shots)

23 mei 2001: Bayern München wint de Champions League na 1-1 en penalty's tegen Valencia. Het is voor het eerst sinds 1976 dat de Duitse club de 'cup met de grote oren' verovert. (Foto: Getty Images)

23 mei 2007: Clarence Seedorf verslaat met AC Milan Liverpool (2-1) in de Champions League-finale in Athene. Het is de vierde keer dat hij het 'miljoenenbal' wint, een record dat inmiddels door Cristiano Ronaldo (5) is gebroken. (Foto: Pro Shots)

23 mei 2009: FC Barcelona is voor de negentiende keer kampioen van Spanje. De spelers zijn trainer Josep Guardiola dankbaar. (Foto: Pro Shots)

23 mei 2013: Maria Sharapova, Rafael Nadal, Serena Williams en Roger Federer spelen een gemengddubbelpartij in Parijs. (Foto: Getty Images)

23 mei 2016: Het Oranje van bondscoach Danny Blind traint in het Portugese Lagos. Van links naar rechts: Riechedly Bazoer, Jeffrey Bruma, Ron Vlaar, Memphis Depay, Virgil van Dijk, Joël Veltman, Kevin Strootman en Quincy Promes. (Foto: Pro Shots)

23 mei 2017: Ajax arriveert in Stockholm voor de Europa League-finale van een dag later tegen Manchester United. (Foto: Getty Images)