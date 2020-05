In de sportloze coronaperiode bleek een documentaire over Michael Jordan en zijn laatste seizoen bij Chicago Bulls een goed alternatief. Verschillende Nederlandse coaches keken met extra interesse naar The Last Dance, om te leren van de beste basketballer en een van de beste sportteams ooit.

In de play-offs van het NBA-seizoen 1990/1991 was Jordan nog een topbasketballer die zijn team nooit naar een titel kon leiden. Totdat zijn Chicago Bulls in de finale van Eastern Conference eindelijk afrekenden met aartsrivaal en regerend kampioen Detroit Pistons, de 'Bad Boys' die niet langer genoeg hadden aan hun beruchte fysieke spel om de Bulls tegen te houden.

Arno Havenga, de bondscoach van de Nederlandse waterpolosters, zag het eerste kampioensjaar van Jordan en co. uitgebreid belicht worden in de vierde van tien afleveringen van The Last Dance en moest direct terugdenken aan de EK-finale van 2016, toen zijn team een pijnlijke nederlaag leed tegen Hongarije.

"In de series tegen de Pistons kreeg Bulls-speler Scottie Pippen op een gegeven moment een keiharde duw van Dennis Rodman, maar hij reageerde niet. Dat was het moment waarop de Bulls wisten: we gaan winnen, want we staan mentaal boven onze tegenstander", zegt Havenga in gesprek met NU.nl. "In de EK-finale van vier jaar geleden hebben wij ons op fysiek vlak laten intimideren door Hongarije. Dan moet je proberen stoïcijns te zijn, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

"Op die manier probeerde ik tijdens het kijken naar The Last Dance een link te leggen met mijn eigen ploeg. Ik was niet echt een Jordan-fan, maar ben de documentaire gaan volgen uit interesse als coach, omdat ik er steeds meer mensen over hoorde praten en dat mijn nieuwsgierigheid wekte. En ik moet zeggen: ik ben gegrepen door het verhaal. Het is echt heel tof."

Michael Jordan en de Bulls rekenden in 1991, op weg naar de eerste van zes titels, eindelijk af met de Pistons. (Foto: Getty Images)

Hammink: 'Documentaire goed voor basketbal'

Havenga is niet de enige die gegrepen werd. In de Verenigde Staten is The Last Dance de best bekeken ESPN-documentaire ooit, met verdeeld over vijf zondagen gemiddeld 5,6 miljoen kijkers. Buiten de VS hebben volgens Netflix 23,8 miljoen huishoudens minimaal een paar minuten van de documentaire gezien.

"Op de een of andere manier zijn Amerikanen beter in het maken van sportdocumentaires dan wij. The Last Dance zit ook fantastisch in elkaar", zegt ZZ Leiden-coach Geert Hammink, die in de jaren negentig twee jaar in de NBA speelde en daar Jordan ook is tegengekomen. "Alle sport lag natuurlijk plat, dus dit was heel goed voor het basketbal. In de VS, maar ook in Nederland."

De rode draad van The Last Dance is het seizoen 1997/1998, het laatste jaar van Jordan in Chicago. Maar door vele terugblikken wordt een compleet beeld gegeven van de carrière van 'MJ', waardoor een heel nieuwe groep mensen voor het eerst kennismaakt met de ongeëvenaarde intensiteit van de beroemdste sporter van de jaren negentig.

"Wat ik heel interessant vond, is dat je echt inzicht kreeg in hoe Jordan was in die periode. Zijn wil om te winnen was zó uitzonderlijk", zegt Evert-Jan 't Hoen, de bondscoach van de Nederlandse honkballers.

"Je kon zien dat hij zijn teamgenoten constant pushte om zelf beter te worden, maar toch ook het gezamenlijke doel - kampioen worden - bleef overbrengen. Soms was hij daarom bikkelhard, maar dat was alleen die drang om te winnen. En voor mij als coach was het heel interessant om te zien hoe Phil Jackson (de legendarische coach van de Bulls, red.) dat allemaal stuurde."

Michael Jordan viert zijn zesde titel, na winst op Utah Jazz in de NBA Finals van 1998. (Foto: Getty Images)

Havenga: 'Jordan excelleerde altijd als het moest'

Aan het einde van aflevering zeven wordt Jordan emotioneel als hij uitlegt dat hij als speler regelmatig een klootzak moest zijn - vooral ook tegen teamgenoten - om zo veel te kunnen winnen. "Als mensen dit zien, denken ze misschien: hij was niet echt een aardige vent, een tiran zelfs", zegt hij. "Maar ik heb mijn teamgenoten nooit gevraagd iets te doen wat ik zelf niet deed."

"Dat vond ik een heel bijzondere uitspraak", zegt Havenga. "Je kunt als sporter de randjes opzoeken, misschien zelfs een asshole zijn, als je zelf maar levert. En dat deed hij. Jordan excelleerde altijd als het moest, daarin was hij echt substantieel beter dan anderen."

"Die drive om altijd het maximale eruit te halen, vind ik heel inspirerend", vervolgt de waterpolobondscoach. "Dan ga ik nadenken: hebben wij ook speelsters die de rest moeten pushen? Doen ze dat al? Hoe zou ik het voor elkaar kunnen krijgen dat dat gebeurt? En wat betekent dat voor het team?"

Voor Vitesse-trainer Edward Sturing is de groepsdynamiek bij de Bulls van de jaren negentig ook het interessantste aspect uit The Last Dance. "Je ziet zo duidelijk hoe belangrijk Jordan was in de hiërarchie. Het gaat om acceptatie van anderen, ook van de trainer. Het is de kunst om zo'n speler heel dicht bij je te houden. Want voor een trainer is het fantastisch om iemand in je team te hebben die op moeilijke momenten de kar kan trekken."