Volgens een onderzoek van het internationale antidopingbureau WADA is er geen significante relatie tussen het hebben van een medisch attest en de kans op het winnen van een olympische medaille.

De studie is uitgevoerd door de medisch directeur van het WADA Alan Vernec en de WADA-manager voor medische attesten David Healy. Het onderzoek is recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Sports Medicine.

De onderzoekers keken naar de resultaten van individuele competities bij de laatste vijf Olympische Spelen (2010 tot en met 2018) om erachter te komen of een sporter met een zogenaamde Therapeutic Use Exemption (TUE) meer kans heeft op een medaille. Met zo'n attest krijgt een atleet om medische redenen dispensatie voor het gebruik van verboden middelen.

Volgens data van het WADA had 0,90 procent van de olympische deelnemers een attest in de onderzochte periode (181 van de 20.139 sporters). Van de 2.062 medailles werden er 21 gewonnen door een atleet met een attest (1,01 procent). "Deze analyse suggereert dat er geen significante relatie is tussen deelnemen met een TUE en de kans dat je een medaille wint", aldus Vernec.

Kritiek op systeem van attesten

Het toestaan van medische attesten staat al enige tijd onder druk. Critici vinden dat het systeem te makkelijk kan worden misbruikt door sporters, die zo 'legaal' doping kunnen gebruiken.

In 2016 onthulde het Russische hackerscollectief Fancy Bears de medische gegevens van tientallen topsporters, waaruit bleek dat toppers als Serena en Venus Williams, Simone Biles, Chris Froome, Laura Trott, Rafael Nadal en Mo Farah een TUE hadden of hadden gehad.

"Het is duidelijk dat het TUE-systeem de mogelijkheid biedt om misbruikt te worden. Dit is iets waar wielerbond UCI en WADA urgent naar zouden moeten kijken", zei Froome bijna vier jaar geleden in een reactie, terwijl hij benadrukte dat hij nooit de grenzen van de regels heeft opgezocht.

Het WADA heeft het systeem van medische attesten altijd verdedigd en lijkt met dit nieuwe onderzoek in de hand nogmaals op de voordelen te willen wijzen.

"Attesten zijn een noodzakelijk onderdeel van de sport, want ze zorgen voor een gelijk speelveld voor sporters met een legitieme medische conditie", aldus Vernec. "Er is een strikt protocol om misbruik te voorkomen."