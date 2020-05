De Australische topgolfer Adam Scott zal de eerste zes weken van de herstart van de PGA Tour overslaan. De nummer zes van de wereld vindt de coronaregels die de Amerikaanse organisatie heeft opgesteld niet ver genoeg gaan.

"Ze zijn redelijk grondig te werk gegaan, maar mijn eerste reactie was dat ik verrast ben dat het opgestelde protocol niet strenger is", zegt de 39-jarige Scott donderdag tegen Australian Associated Press.

De PGA Tour presenteerde vorige maand een nieuwe kalender. Het eerste toernooi is de Charles Schwab Challenge in Fort Worth (Texas) van 11 tot en met 14 juni. Er zullen strikte regels zijn, met in eerste instantie geen fans, coronatesten voor golfers, caddies en bepaalde officials en privévluchten om iedereen van het ene toernooi naar het andere te brengen.

Scott is sceptisch over een aantal elementen van het veiligheidsprotocol en wil eerst thuis in Australië afwachten hoe de herstart van de PGA Tour verloopt. Hij denkt eraan om pas voor de World Golf Championships in Memphis (30 juli-2 augustus) naar de Verenigde Staten te komen.

"Waar ik me zorgen om maak, zijn de verhalen dat de PGA Tour hoopt om binnen één of twee uur testresultaten te kunnen krijgen", aldus de Masters-winnaar van 2013. "Je zou willen dat dat allemaal zeker is voordat we weer beginnen met toernooien."

"Mijn andere zorg is dat het lijkt dat een persoon die geen symptomen heeft maar wel besmet is met het virus bij een toernooi aanwezig zou kunnen zijn. Je zou denken dat je begint met een heel streng protocol en vervolgens langzaam naar een normale situatie terugkeert."

