Door het coronavirus liggen de meeste sportcompetities op 22 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

22 mei 1979: De eerste en enige interland van Diego Maradona tegen het Nederlands elftal is in Bern. Argentinië en Oranje treffen elkaar een klein jaar na de WK-finale van 1978 in een oefenduel ter ere van het 75-jarige bestaan van de FIFA. Het blijft 0-0 en Argentinië wint na strafschoppen, mede door een rake penalty van Maradona. (Foto: Getty Images)

22 mei 1993: Ayrton Senna is in gedachten verzonken nadat hij gecrasht is in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Braziliaan wint de legendarische race een dag later voor de zesde keer, een record. (Foto: Pro Shots)

22 mei 1996: Geen Champions League-prolongatie voor Ajax. Juventus is in de finale na strafschoppen te sterk voor de Amsterdammers. (Foto: Pro Shots)

22 mei 2001: FC Twente wint de beker voor het eerst sinds 1977 en voor de tweede keer in totaal. De Tukkers rekenen in de finale na strafschoppen af met PSV. (Foto: Pro Shots)

22 mei 2009: Regerend wereldkampioen Sébastien Loeb vliegt tijdens de Rally van Italië op Sardinië. (Foto: Pro Shots)

22 mei 2010: Arjen Robben feliciteert Wesley Sneijder na de Champions League-finale in Madrid. Internazionale wint met 2-0 van Bayern München. (Foto: Pro Shots)

22 mei 2011: In de strijd om promotie en degradatie wint VVV-Venlo in eigen huis met 2-0 van FC Volendam. (Foto: Getty Images)

22 mei 2015: Max Verstappen geniet tussen het racen door ook van het prachtige Monaco. (Foto: Getty Images)

22 mei 2016: Novak Djokovic viert, zoals wel vaker, zijn verjaardag op Roland Garros en wordt in dit geval getrakteerd op een stukje taart. (Foto: Getty Images)