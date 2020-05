De wereldkampioenschappen kortebaan, die in december zouden plaatsvinden in Abu Dhabi, zijn vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Dat meldt de internationale zwembond FINA donderdag.

Het mondiale evenement vindt nu plaats op 13 tot en met 18 december 2021. De WK worden nog wel gewoon gehouden in Abu Dhabi.

Nederland was bij het vorige WK kortebaan vrij succesvol met elf medailles. Ranomi Kromowidjojo pakte onder meer het goud op de 50 meter vrije slag, de 100 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag.

De WK zwemmen (langebaanzwemmen, openwaterzwemmen, waterpolo, schoonspringen en synchroonzwemmen) in het Japanse Fukuoka is eerder al verplaatst. Het toernooi zal in 2022 plaatsvinden van 13 tot en met 29 mei.

De wereldkampioenschappen stonden oorspronkelijk gepland voor de zomer van 2021 (16 juli-1 augustus), maar die periode was door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio geen optie meer.

Ook de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest zijn al verschoven naar volgend jaar mei. Het Europese zwemtoernooi vindt nu plaats van 10 tot en met 23 mei 2021 in de Hongaarse hoofdstad.

