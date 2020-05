Door het coronavirus liggen de meeste sportcompetities op 21 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

21 mei 2003: FC Porto grijpt de UEFA Cup na een 2-3-zege op het Schotse Celtic. Het is de eerste Europese hoofdprijs voor José Mourinho als trainer. (Foto: Pro Shots)

21 mei 2008: Manchester United wint de Champions League nadat doelman Edwin van der Sar de penalty keert van Chelsea-speler Nicolas Anelka in de strafschoppenserie. (Foto: Getty Images)

21 mei 2010: Roger Federer blikt als titelverdediger vooruit op een nieuwe editie van Roland Garros. De Zwitser won het toernooi een jaar eerder voor het eerst. (Foto: Getty Images)

21 mei 2010: Concentratie bij Louis van Gaal, die zich als trainer van Bayern München (met Mark van Bommel en Arjen Robben) voorbereidt op de Champions League-finale tegen het Internazionale van José Mourinho en Wesley Sneijder. (Foto: Getty Images)

21 mei 2012: Rafael Nadal klopt Novak Djokovic in Rome met 7-5 en 6-3 en pakt zo zijn zesde titel op het Italiaanse gravel. (Foto: Getty Images)

21 mei 2015: Max Verstappen tijdens een vrije training op het circuit van Monaco. De Nederlander rijdt hier nog in dienst van Toro Rosso. (Foto: Getty Images)

21 mei 2017: Deze dag levert ook een leuk beeld op voor de Chelsea-fans. De Londense club ontvangt in 2017 namelijk de prijs voor het winnen van de Premier League. (Foto: Pro Shots)

21 mei 2018: De vrouwen van Ajax veroveren de landstitel na een 1-2-overwinning op concurrent FC Twente. (Foto: Getty Images)