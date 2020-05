Het lichaam van topworstelaar Shad Gaspard, een trainingspartner van Rico Verhoeven, is woensdag gevonden bij de kust van Los Angeles. De 39-jarige Amerikaan was niet meer gezien sinds hij zondag tijdens een duik in zee werd gegrepen door een golf.

De politie vond woensdag een lichaam op Venice Beach en bevestigde later op de dag dat dat van de vermiste Gaspard was. De zoektocht leverde in de eerste paar dagen geen resultaat op, waarna er met helikopters verder werd gezocht.

Gaspard ging zondag de zee in samen met zijn tienjarige zoon, die wel kon worden gered. Hij riep volgens verschillende Amerikaanse media dat de toegesnelde hulpdiensten eerst zijn kind uit het water moesten halen.

'Shad' was een bekende sporter in de Verenigde Staten. Hij kende begin deze eeuw een succesvolle loopbaan in het World Wrestling Entertainment (WWE). Hij zag in 2010 zijn contract niet verlengd worden, waarna hij de filmindustrie inging.

Verhoeven, die ook een carrière als acteur ambieert, trainde weleens met Gaspard als hij in de Verenigde Staten was. De topkickbokser maakte zich al zorgen over Gaspard. "Ik bid voor mijn broeder", schreef hij op Instagram.

Venice Beach is pas sinds vorige week woensdag weer open. De badplaats was tijdelijk gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Verenigde Staten ging in tegenstelling tot Nederland een tijdlang volledig in lockdown.