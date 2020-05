Bokser Kubrat Pulev heeft niet de behoefte om een snel gevecht tussen de Britse zwaargewichten Anthony Joshua en Tyson Fury mogelijk te maken. De 39-jarige Bulgaar is de verplichte uitdager van kampioen Joshua bij de bond IBF.

"Ik zal een aanbod om een stap opzij te doen niet accepteren", zegt Pulev tegen de Amerikaanse site Bad Left Hook. "Ik heb dat een keer eerder gedaan voor Joshua, zodat hij voor de tweede keer kon vechten tegen Andy Ruiz Jr., en ik heb geen zin in nog een compromis. Genoeg is genoeg."

De dertigjarige Joshua heroverde eind vorig jaar de wereldtitels van de WBA, IBF, WBO en IBO door in Saoedi-Arabië revanche te nemen op Ruiz. De Amerikaan bezorgde 'AJ' eerder in 2019 diens eerste professionele nederlaag.

Na die zege ontstonden direct weer geruchten over een gevecht tussen Joshua en Fury, die sinds februari de wereldkampioen bij de WBC is. Het zou een van de grootste gevechten van de afgelopen jaren kunnen worden, aangezien de winnaar zich de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht mag noemen.

Anthony Joshua lijkt een voorkeur te hebben voor een gevecht met landgenoot Tyson Fury. (Foto: Pro Shots)

'Wees niet zo bang, Joshua!'

Het probleem is dat Fury contractueel vastzit aan een derde duel met de Amerikaan Deontay Wilder en dat Joshua het volgens de regels eerst moet opnemen tegen Pulev.

Dat laatste gevecht stond gepland voor 20 juni, maar is uitgesteld vanwege de coronacrisis. Er is nog geen nieuwe datum en dat vindt de Bulgaarse uitdager maar niks.

"Ik kan niet begrijpen waarom we het maar blijven uitstellen in plaats van een datum en een locatie vaststellen", aldus Pulev. "Ik kan niet wachten om dit gevecht te winnen. De UFC is alweer begonnen, er zal weer gebokst worden in juni; wat houdt ons tegen? Wees niet zo bang, Joshua!"