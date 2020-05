Khabib Nurmagomedov wil pas over een nieuw UFC-gevecht nadenken als de gezondheidssituatie van zijn vader en coach verbeterd is. Abdulmanhap Nurmagomedov ligt al ruim een week in kritieke toestand in een ziekenhuis in Moskou.

De 57-jarige Abdulmanhap Nurmagomedov is besmet met het coronavirus en heeft onderliggende gezondheidsklachten. Vorig jaar onderging hij een hartoperatie en vanwege de coronaklachten moest er vorige week een nieuwe ingreep gedaan worden.

"Hij verkeert in een slechte conditie. COVID-19 heeft zijn gezondheid verslechterd", zei Khabib Nurmagomedov in een video op Instagram.

"Ik krijg veel steun van mensen die zich zorgen maken. Daarom wil ik iedereen bedanken voor de berichten en gebeden. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven."

Het coronavirus heeft al veel slachtoffers gemaakt in de directe omgeving van de kooivechter uit Dagestan. "Meer dan twintig bekenden van me zijn besmet geraakt en moesten naar de intensive care. Enkelen van hen zijn helaas niet meer onder ons."

Interim-kampioen Gaethje vermoedelijke tegenstander Nurmagomedov

Door de coronacrisis zit Nurmagomedov in thuisquarantaine en moest hij zijn geplande deelname aan UFC 249 afzeggen. Op dat evenement veroverde de Amerikaan Justin Gaethje vorige week de interim-titel in het lichtgewicht.

De UFC is van plan om Gaethje het in september tegen Nurmagomedov op te laten nemen om de wereldtitel in het lichtgewicht, maar de Rus wil op dit moment niet zo ver vooruitkijken.