Door het coronavirus liggen de meeste sportcompetities op 20 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

20 mei 1973: Jackie Stewart wint in Zolder de Grand Prix van België, vlak voor zijn Tyrrell-teamgenoot François Cevert. Maar het is vooral de race waarin de latere drievoudig wereldkampioen Niki Lauda de eerste WK-punten uit zijn carrière pakt door vijfde te worden. (Foto: Getty Images)

20 mei 1981: Doelpuntenmaker Frans Thijssen giet een fles champagne leeg in de bokaal van de UEFA Cup. Hij is met Ipswich Town over twee duels (3-0 en 2-4) te sterk voor AZ in de eindstrijd. (Foto: Getty Images)

20 mei 1992: Ronald Koeman opent met een verwoestende vrije trap de score namens FC Barcelona in de Europacup I-finale tegen Sampdoria. Dankzij het iconische doelpunt van 'Sneeuwvlokje' winnen de Catalanen voor het eerst de belangrijkste Europese beker. (Foto: Getty Images)

20 mei 1993: In het shirt van sc Heerenveen toont Dennis Bergkamp de KNVB-beker aan het publiek in De Kuip. Ajax heeft in de finale met liefst 6-2 gewonnen van de Friezen, waarna de ploegen shirts ruilden voor de prijsuitreiking. (Foto: Pro Shots)

20 mei 1998: Edgar Davids en Clarence Seedorf vechten bikkelharde duels uit in de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid in de dan nog nieuwe Amsterdam ArenA. De Spanjaarden winnen met 1-0 dankzij een treffer van Predrag Mijatovic. (Foto: Pro Shots)

20 mei 2001: Vuurwerk voor Ruud van Nistelrooij na zijn laatste wedstrijd voor PSV tegen De Graafschap. De spits vertrekt voor een Engels recordbedrag van omgerekend 30,4 miljoen euro naar Manchester United. (Foto: Pro Shots)

20 mei 2012: Robert Gesink straalt op het podium. De Rabobank-renner wint het eindklassement in de Ronde van Californië. (Foto: Getty Images)

20 mei 2016: Sebastiaan Verschuren, Ben Schwietert, Maud van der Meer en Ranomi Kromowidjojo winnen goud op de gemengde estafette bij de EK in Londen. Door criticasters wordt het onderdeel een "circusnummer" genoemd. (Foto: Pro Shots)

20 mei 2017: Een vreugdekreet van Tom Dumoulin die zijn tweede ritwinst boekt tijdens de Giro d'Italia. Met het dagsucces in de roze trui legt hij de basis voor zijn eindzege ruim een week later. (Foto: Getty Images)