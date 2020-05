Peter Wright heeft zich maandag voor de tweede fase van de PDC Home Tour geplaatst. De wereldkampioen verzekerde zich op het digitale dartstoernooi van de groepswinst op de 32e en laatste avond van de eerste ronde.

De vijftigjarige Wright kwam op 18 april ook al in actie op de Home Tour, maar moest de groepswinst toen aan Jamie Lewis laten. Bij zijn tweede poging op maandag moest hij zien af te rekenen met Adam Hunt, Justin Pipe en Krzysztof Ratajski.

Die herkansing pakte Wright met beide handen aan. De nummer twee op de wereldranglijst begon de avond met een 5-2-zege op Hunt, mede dankzij een fraai gemiddelde van 101,27. Vervolgens was hij na een spannende partij ook te sterk voor Ratajski (5-4).

Door de zwaarbevochten overwinning van Hunt op Ratajski had Wright in zijn laatste wedstrijd tegen Pipe slechts één leg nodig om de groep te winnen. Hij verloor met 4-5, maar dat was dus wel genoeg om bovenaan te eindigen. Hunt werd tweede, voor Ratajski en hekkensluiter Pipe.

Groep 32 was het slotstuk van de eerste ronde van de Home Tour. Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker zijn de enige Nederlanders die zich voor de tweede fase van het toernooi hebben geplaatst.

De Home Tour is door de PDC bedacht als vervanger van de reguliere toernooien, die op dit moment niet door kunnen gaan door de coronacrisis. Het digitale dartstoernooi wordt op dinsdag 26 mei hervat en duurt tot en met 5 juni.

