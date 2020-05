Door het coronavirus liggen de meeste sportcompetities op 19 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

19 mei 1997: De Fransman Olivier de Kersauson zeilt in 71 dagen, 14 uur, 22 minuten en acht seconden de wereld rond. Hij en zijn team verbeteren het mondiale record met ruim drie dagen. (Foto: Pro Shots)

19 mei 1999: De spelers van Lazio verslaan RCD Mallorca met 2-1 in de finale van de Cup Winners' Cup op Villa Park. Het is de laatste editie van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi, dat in het seizoen 1999/2000 opgaat in de UEFA Cup. (Foto: Pro Shots)

19 mei 2000: Fans van Deportivo La Coruña bestormen het veld, vlak nadat de Spaanse club zich voor het eerst in de historie tot landskampioen kroont. Het is de eerste keer sinds 1985 dat een andere club dan FC Barcelona, Real Madrid of Atlético Madrid kampioen wordt. (Foto: Pro Shots)

19 mei 2007: Sami Khedira en Fernando Meira vieren de landstitel met VfB Stuttgart. De club blijft Schalke 04 twee punten voor in de Bundesliga. (Foto: Getty Images)

19 mei 2012: Nadat Arjen Robben in de verlenging een penalty mist voor Bayern München, wordt Didier Drogba de held van de Champions League-finale voor Chelsea. De spits maakt vlak voor tijd de gelijkmaker in de Allianz Arena en schiet in de penaltyserie de beslissende strafschop raak, waardoor Chelsea het miljoenenbal wint. (Foto: Pro Shots)

19 mei 2013: De Zweedse ijshockeyers verslaan het ogenschijnlijk ongenaakbare Zwitserland en kronen zich tot wereldkampioen in Stockholm. (Foto: Pro Shots)

19 mei 2018: Chris Froome rekent af met een man in dinosauruspak tijdens de veertiende etappe van de Giro d'Italia. Hij wint de rit overigens ook nog door Simon Yates nipt te kloppen op de gevreesde Zoncolan. (Foto: Getty Images)

19 mei 2018: De spelers van Juventus tillen Gianluigi Buffon de lucht in na zijn laatste officiële wedstrijd voor de club. De doelman vertrekt na zeventien seizoenen, maar zal na een jaar bij Paris Saint-Germain weer terugkeren bij 'De Oude Dame'. (Foto: Pro Shots)