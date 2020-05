De schoenen waar Michael Jordan in 1985 op speelde in de NBA hebben bij een veiling liefst 560.000 dollar (zo'n 518.000 euro) opgeleverd. Het bedrag viel fors hoger uit dan verwacht.

De Nike Air Jordan 1 in maat 48 zijn gesigneerd en hebben de kleuren zwart, rood en wit. Het zijn de kleuren van Chicago Bulls, de club waar legende Jordan destijds speelde.

Volgens Sotheby's, het veilinghuis waar een week lang op de schoenen van de inmiddels 57-jarige Jordan kon worden geboden, werden sneakers niet eerder voor zo'n hoog bedrag van de hand gedaan.

"Een biedingsoorlog dreef de waarde van de schoenen in de laatste twintig minuten van de veilig met 300.000 dollar op. Ze werden meer dan 3,5 keer zoveel waard als het geschatte bedrag van 150.000 dollar", meldt het veilinghuis.

De schoenen werden alleen maar meer waard vanwege de documentaire The Last Dance die onlangs op Netflix verscheen. De tiendelige serie geeft een uniek inkijkje in de loopbaan van Jordan bij de Bulls.