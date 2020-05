Kevin Harvick heeft in de nacht van zondag op maandag een overwinning geboekt bij de hervatting van het seizoen in de NASCAR Cup Series. De 44-jarige Amerikaan won de 400 mijlsrace zonder publiek op Darlington Raceway in South Carolina.

De voor Ford racende Harvick deelde het podium met Chevrolet-rijders Alex Bowman (tweede) en Kurt Busch (derde) en behaalde zijn vijftigste zege. Hij is de veertiende NASCAR-rijder met minstens vijftig overwinningen.

Harvick, de kampioen van 2014, gaat na vijf races met 218 punten aan de leiding in het klassement. Bowman is met een achterstand van achttien punten de nummer twee.

De hervatting van het seizoen in de grootste Amerikaanse raceklasse betekende de eerste grote race sinds de uitbraak van COVID-19. De volgende race is woensdag, eveneens op Darlington Raceway.

Over de herstart van het Formule 1-seizoen, waar in Nederland de meeste mensen naar uitkijken, laat nog even op zich wachten. Het is de bedoeling dat op 5 juli in Oostenrijk de eerste Grand Prix van 2020 wordt verreden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.