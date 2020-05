Zorg en Zekerheid Leiden heeft zondag Geert Hammink aangesteld als de nieuwe coach. De oud-basketballer, die in de jaren negentig een aantal jaar in de NBA speelde, heeft voor één seizoen getekend.

"Geert Hammink is een naam in het basketbal", zegt voorzitter Marcel Verburg. "Hij heeft bewezen met jeugd te kunnen werken. Daarnaast beschikt hij over een groot netwerk en dat is mooi meegenomen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is voor onze club."

Zorg en Zekerheid Leiden nam eind maart na twee jaar afscheid van Rolf Franke, omdat de kampioen van 1978, 2011 en 2013 een coach wilde die fulltime beschikbaar was. De club stond op de vierde plaats toen het seizoen gestaakt werd vanwege de coronacrisis.

Hammink begint in Leiden aan zijn tweede klus als hoofdcoach in Nederland. In het seizoen 2018/2019 was hij de technische baas bij Dutch Windmills uit Dordrecht, maar die club ging vorig jaar april failliet en werd uit de competitie gehaald.

Hammink speelde van 1994 tot en met 1996 in de NBA namens Orlando Magic en Golden State Warriors. Daarna was de center succesvol in Griekenland en Duitsland.