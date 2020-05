Door het coronavirus liggen de meeste sportcompetities op 18 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

18 mei 1969: Chris Amon en Jackie Stewart vertrekken met spinnende wielen vanaf de eerste startrij bij de GP van Monaco. Beide coureurs zouden de finish niet halen, de zege ging naar Graham Hill. (Foto: Getty Images)

18 mei 1994: Paolo Maldini met de 'Cup met de Grote Oren'. AC Milan heeft het FC Barcelona van trainer Johan Cruijff in de finale met 4-0 vernederd. (Foto: Getty Images)

18 mei 2002: Spelers van Frankrijk te midden van een door kinderen gevormd rood hart op het veld van het Stade de France. De wereldkampioen heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen België zojuist met 1-2 verloren en ook het WK in Zuid-Korea en Japan zou een groot fiasco worden. (Foto: Getty Images)

18 mei 2003: Aanstaand kampioen PSV druipt af na een 3-1-nederlaag in de Kuip. Pierre van Hooijdonk is met drie treffers de grote man bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

18 mei 2003: Michael Schumacher wint de GP van Oostenrijk. Tijdens een pitstop vatte zijn Ferrari nog kort vlam. (Foto: Pro Shots)

18 mei 2008: Dolle pret bij de spelers van FC Twente in de ArenA. De 'Tukkers' hebben in de play-offs aan een 0-0 tegen Ajax voldoende voor een plek in de voorronde van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

18 mei 2014: Pieter Weening wint de negende etappe van de Giro d'Italia. Drie jaar eerder won de Fries ook al een rit in Italië. (Foto: Getty Images)