UFC-baas Dana White was zondag zeer tevreden met hoe zijn sport de eerste week in coronatijd heeft doorstaan. Hij deelt alle informatie met andere Amerikaanse sporten, zodat die mogelijk ook de draad weer kunnen oppakken.

"Op een schaal van 1 tot 10 geef ik deze week een 10,5. Het was geweldig", zei White op een persconferentie. "Bijna niemand is positief getest, niemand is ziek geworden. Ik had niet gelukkiger kunnen zijn."

De MMA-bond keerde vorig weekend terug met UFC 249 in een leeg stadion in Jacksonville, de grootste stad van Florida. Ook woensdag en zaterdag (lokale tijd) werden daar gevechten georganiseerd.

Voor aanvang van de eerste avond testte Ronaldo 'Jacaré' Souza positief op COVID-19. De Braziliaan heeft (nog) geen ernstige klachten ontwikkeld.

"Het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond is", vond White. "Hopelijk is dat ook zo als iedereen weer thuis is. Dat is altijd mijn grootste zorg, COVID-19 maakt dat niet anders. Ik baal er bijvoorbeeld van als een scheidsrechter een gevecht te lang laat doorgaan."

White adviseert andere Amerikaanse sportbonden

In absolute aantallen is de Verenigde Staten met ruim 90.000 dodelijke slachtoffers het zwaarst getroffen door het virus van alle landen. De UFC werd deze week dan ook met argusogen gevolgd.

"Ik ben blij dat de week voorbij is. Eindelijk kan ik weer een biertje drinken", aldus White. "Het was op elke wijze een succes."

Zondag wordt de eerste NASCAR-race weer verreden. Van andere grote Amerikaanse sporten zoals basketbal, honkbal, American football, voetbal en ijshockey is nog niet bekend wanneer de wedstrijden weer beginnen.

De UFC-baas zit in een panel met andere sportbestuurders, die met elkaar in overleg zijn over de aanpak van de coronacrisis. "We hebben al onze documenten over deze week gedeeld", vertelde White. "Er komen door het coronavirus zoveel details bij kijken waar je helemaal niet bij stilstaat."

"Maar elke sport heeft andere omstandigheden. Alle directeuren zijn intelligente mensen, die hun sport als geen ander kennen. Ze weten precies wat er gedaan moet worden om weer te kunnen beginnen."

Bij de drie UFC-evenementen in Florida werden deze week de nodige voorzorgsmaatregelen toegepast. (Foto: Pro Shots)

Staat Arizona staat alle sportevenementen weer toe

De komende UFC-evenementen zullen met dezelfde voorzorgsmaatregelen worden georganiseerd als in Florida het geval was. "We blijven praten met dokters en met virologen", zei White. "Ik geloof dat niets onmogelijk is, zeker niet in 2020. Je moet hard werken, veel geld uitgeven en oplossingen bedenken. Dat hebben we deze week gedaan."

Op 30 mei staat het volgende UFC-evenement gepland in Las Vegas, al heeft de staat Nevada nog niet officieel toestemming gegeven. Als dat niet gebeurt, dan wijkt de UFC uit naar Arizona. Die staat versoepelde dit weekend zijn coronamaatregelen, waardoor alle professionele sporten weer zijn toegestaan.