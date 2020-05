Alistair Overeem heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn UFC-gevecht tegen de Amerikaan Walt Harris gewonnen. Het duel tussen de zwaargewichten vormde het hoofdgevecht van het derde evenement van de MMA-bond deze week.

De UFC keerde vorig weekend als eerste grote sport in de Verenigde Staten terug tijdens de coronapandemie en ook donderdagnacht werd er een evenement gehouden. Op alle drie de avonden in Florida was er geen publiek welkom en werden strikte voorzorgsmaatregelen genomen.

Overeem moest in de eerste ronde flink incasseren van Harris, die voor het eerst vocht sinds zijn stiefdochter werd ontvoerd en vermoord in november. De Nederlander, die zondag zijn veertigste verjaardag viert, liep een bloedende hoofdwond op.

In de tweede ronde trok Overeem het duel toch naar zich toe. Met een harde en hoge trap bacht hij Harris aan het wankelen, waarna Overeem het afmaakte met een serie vuistslagen.

Overeem won voor lege tribunes voor de 46e keer een MMA-gevecht. (Foto: Pro Shots)

Overeem wint in vier decennia

Door zijn zege op technisch knock-out heeft Overeem nu MMA-gevechten in vier verschillende decennia gewonnen (jaren '90, '00, '10 en '20). Alleen de Oekraïner Aleksei Oleinik deed hem dat voor.

"Ik hoop nog een keer voor de wereldtitel op te gaan en wil mijn carrière graag op een mooie manier afsluiten", zei Overeem na het gevecht. "Nu ik veertig ben, zit ik officieel in de laatste fase van mijn carrière."

"Ik wil in die laatste fase zoveel mogelijk genieten. Vandaag heb ik dat gedaan. Vechten in een leeg stadion was een hele nieuwe ervaring en dat gaf me veel energie."

In 2016 verloor Overeem al eens een titelgevecht van Stipe Miocic, die de ranking bij de zwaargewichten nog altijd aanvoert. De Amsterdammer bezet de achtste plek op de ranglijst.

In zijn hele carrière staat Overeem op 46 zeges in 65 MMA-gevechten. In de UFC won hij elf keer in achttien optredens.