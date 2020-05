Alistair Overeem staat in de nacht van zaterdag op zondag in het hoofdgevecht van het derde evenement dat vechtsportbond UFC organiseert in coronatijd. Het Nederlandse zwaargewicht kijkt er ondanks de aangepaste omstandigheden naar uit.

"Ik heb dit nog niet meegemaakt, maar het gaat goed. Alles is onder controle. Het is anders, maar de spanning bouwt zich langzaam op en het ziet er goed uit", zegt de 39-jarige Overeem in gesprek met Veronica.

"Ik heb me iets anders voorbereid, omdat de sportscholen gesloten waren. Ik heb in iets kleinere groepen getraind, maar daardoor had ik wel weer wat meer aandacht van de trainers."

Overeem staat bij het evenement in Jacksonville, waar geen publiek welkom is en strikte voorwaarden gelden, tegenover de 36-jarige Walt Harris. De Amerikaan maakt een bijzondere rentree: hij vecht voor het eerst sinds zijn negentienjarige stiefdochter in oktober werd ontvoerd en vermoord.

'Ben zo fit als ik wil zijn'

Voor Overeem wordt het zijn eerste gevecht sinds hij in december in de slotfase van de Surinamer Jairzinho Rozenstruik verloor. Sindsdien heeft de Nederlander zich goed kunnen opladen, ook omdat zijn gevecht tegen Harris vanwege de coronacrisis werd verschoven.

"Ik ben zo fit als ik wil zijn", zegt hij. "Het uitstel van het evenement gaf me een soort pauze, waarin ik naar Nederland kon vliegen om te kijken hoe het met mijn gezin en mijn moeder was. Daarna ging ik weer terug naar Amerika."

De UFC kan in Florida alleen vechters die in de Verenigde Staten wonen in actie laten komen. Om meer aansprekende gevechten te kunnen organiseren, wil baas Dana White in juli een privé-eiland gebruiken waar vechters van over de hele wereld heen kunnen vliegen.

De confrontatie tussen Overeem en Harris, de nummers acht en negen van de UFC-ranglijst, begint in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 3.00 uur Nederlandse tijd in de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville.

