Thomas Bach heeft zaterdag nog maar eens benadrukt dat de Olympische Spelen alleen onder veilige omstandigheden zullen worden gehouden. De voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC) vertrouwt er vooralsnog op dat het evenement volgend jaar gewoon doorgaat.

De Spelen in Tokio zouden eigenlijk komende zomer gehouden worden, maar werden met een jaar uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Volgens Bach wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden.

"We hebben bij het IOC één principe en dat is dat de Spelen voor iedereen in een veilige omgeving georganiseerd moeten worden", zei Bach bij de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met gezondheidsorganisatie WHO.

"We zijn in februari niet voor niets samen met de WHO een werkgroep begonnen. We rekenen erop dat de WHO ons steunt en adviseert in de komende tijd, zodat we veiligheid kunnen garanderen tijdens de Spelen."

Volgens Bach wordt niets aan het toeval overgelaten. "Want we werken iedere dag nauw met iedereen samen en we spelen in op wat er nodig is tegen de tijd dat de Spelen beginnen", aldus de Duitser.

'Ga niet speculeren over andere scenario's'

Journalisten konden de 66-jarige Bach zaterdag via een videoverbinding vragen stellen en een van de vragen was in hoeverre er door het IOC al wordt nagedacht over maatregelen voor de Spelen.

"Een jaar en twee maanden voor de Spelen vind ik het te vroeg om te speculeren over alternatieve scenario's en wat er tegen die tijd precies allemaal nodig is om de veiligheid te garanderen", antwoordde Bach.

Niet iedereen gelooft erin dat de Spelen volgend jaar gehouden worden. Zo liet de Japanse viroloog Kentaro Iwata vorige maand weten "zeer pessimistisch" te zijn over de kans dat het evenement op 23 juli 2021 begint.

