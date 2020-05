Bokspromotor Eddie Hearn komt met een opmerkelijk plan om komende zomer gevechten te organiseren. De Engelsman, directeur van Matchroom Sport, wil wedstrijden in zijn eigen achtertuin laten plaatsvinden.

Hearn beschikt over een landgoed van circa 15 hectare in Brentwood, vlak bij Londen. Daar wil hij in vier weken tijd vijf boksavonden organiseren. De kosten voor zijn plan, dat medio juli al afgerond kan zijn, zouden ruim 1 miljoen euro bedragen.

"Het is een enorme opgave", vertelt Hearn aan de Daily Mail. "We gaan de tuin van ons hoofdkantoor omtoveren tot een bokslocatie, met een volledige luifel in het midden van de tuin en een boksring die uitzicht heeft op Londen. We bouwen kleedkamers voor de boksers, zorgen voor voldoende ruimte rondom de boksring en gaan uitzoeken hoe we dit allemaal kunnen organiseren met zo weinig mogelijk mensen."

De boksavonden zouden in juli moeten beginnen met een wereldtitelgevecht en zouden medio augustus hun hoogtepunt moeten krijgen met een titelgevecht tussen de Britse zwaargewicht Dillian Whyte en de Rus Alexander Povetkin. Alle wedstrijden zouden live uitgezonden worden door Sky Sports.

Zo moet het toneel eruit gaan zien volgens het plan van Eddie Hearn. (Foto: Instagram Eddie Hearn)

Boksers zullen in nabijgelegen hotel getest worden

Hearn kan niet wachten om zijn plan werkelijkheid te zien worden. "Stel je voor: het is zomer, het huis is helemaal verlicht, je kunt Canary Wharf (een gebouwencomplex in Londen, red.) in de verte zien en er wordt vuurwerk afgestoken. Vervolgens is het genieten van het prachtige duel tussen Whyte en Povetkin op mijn gazon."

Volgens de promotor van onder anderen Anthony Joshua lopen er gesprekken met een nabijgelegen hotel om de boksavonden in goede banen te leiden. Mochten de plannen doorgaan, dan zullen er per avond ongeveer tachtig tot negentig mensen aanwezig zijn. Alle betrokkenen worden dan in een aparte ruimte van het hotel getest op het coronavirus.

"Het zal 24 uur duren voordat de testresultaten bekend zijn", aldus Hearn. "Tot die tijd blijven de boksers in hun kamer en wachten ze op een telefoontje van hun artsen met de resultaten. Als ze positief bevonden worden, zullen ze het hotel onmiddellijk verlaten. Zo niet, dan kunnen ze meedoen aan de wedstrijden, die allemaal volgens de socialdistancingregels worden gehouden."

