Door het coronavirus liggen de meeste sportcompetities op 17 mei dit jaar stil, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

17 mei 1989: Diego Maradona wint de UEFA Cup met Napoli. In de finale wordt VfB Stuttgart over twee wedstrijden verslagen. (Foto: Getty Images)

17 mei 1990: Manchester United verovert voor de zevende keer de FA Cup. In de finale wordt in een replay afgerekend met Crystal Palace: 0-1. (Foto: Pro Shots)

17 mei 1992: Nigel Mansell rijdt bij de Grand Prix van San Marino naar zijn vijfde overwinning van het seizoen en blijft zo ongeslagen. (Foto: Getty Images)

17 mei 2006: Ronaldinho kust de Champions League-beker, die hij heeft gewonnen met FC Barcelona. De Catalanen zijn in Parijs met 2-1 te sterk voor Arsenal. (Foto: Pro Shots)

17 mei 2009: Dolle vreugde bij sc Heerenveen na de beslissende strafschop tegen FC Twente, waardoor de Friezen voor de eerste keer de KNVB-beker winnen. (Foto: Pro Shots)

17 mei 2013: Mark Cavendish sprint naar de ritoverwinning in de Giro d'Italia. De Brit boekt zijn vierde van in totaal vijf etappezeges tijdens deze editie van de Italiaanse wielerronde. (Foto: Pro Shots)

17 mei 2014: Novak Djokovic schreeuwt het uit van vreugde na het bereiken van de finale van het Masters-toernooi in Rome. (Foto: Getty Images)

17 mei 2015: De Canadese ijshockeyers veroveren voor de 25e keer de wereldtitel. In de finale zijn ze veel te sterk voor Rusland: 6-1. (Foto: Getty Images)

17 mei 2018: Joey Koorevaar stopt tegen Engeland op het EK onder 17 jaar de penalty van Folarin Balogun, waardoor Nederland de finale bereikt. (Foto: Getty Images)