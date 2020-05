Sebastian Coe, de voorzitter van de mondiale atletiekbond World Athletics, vindt dat de sportwereld ook zelf beslissingen moet durven nemen over hervatting van competities tijdens de coronacrisis.

"We moeten ons laten leiden door regeringen, de wereldgezondheidsorganisatie en lokale autoriteiten, maar we moeten ook zelf beslissingen durven nemen en compromissen op tafel leggen", zegt Coe in een interview met de Indiase tv-zender WION.

"Op een gegeven moment moet een sportbond kunnen beslissen of er weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden, en dat kan zelfs zonder de goedkeuring van de autoriteiten zijn", vervolgt de 63-jarige Brit. "Natuurlijk gaan we respectvol om met de gezondheidssituatie in de wereld, maar we moeten ook denken aan onze sport en onze atleten."

Dit weekend gaat met de Duitse Bundesliga de eerste grote voetbalcompetitie weer van start en wordt met NASCAR de eerste grote raceklasse hervat. Vorige week werd het eerste evenement van vechtsportorganisatie UFC sinds de start van de coronacrisis al afgewerkt.

'Speculeren over doorgaan Spelen heeft geen zin'

De afgelopen twee maanden werden diverse grote sportevenementen uitgesteld of afgelast. Ook de Olympische Spelen werden met een jaar verplaatst. Coe wil nog niet zeggen of hij verwacht dat het toernooi in Tokio in 2021 wel zal doorgaan.

"Het heeft geen zin om daarover te speculeren", aldus Coe, die in 2012 voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen in Londen was. "Het is nog meer dan een jaar wachten. We proberen de atleten een zekere vorm van duidelijkheid te geven. Dan komen speculaties uit de medische wereld ongelegen."

Vorige maand liet de Japanse viroloog Kentaro Iwata al weten "zeer pessimistisch" te zijn over de kansen dat het evenement op 23 juli 2021 kan beginnen. "Om eerlijk te zijn, geloof ik niet dat het waarschijnlijk is dat de Spelen volgend jaar gehouden zullen worden", zei hij toen.

