Er zijn geen sporen van alcohol of drugs gevonden in het bloed van de helikopterpiloot die samen met basketballegende Kobe Bryant neerstortte en om het leven kwam. De autopsie van het lichaam van piloot Ara Zobayan heeft dat uitgewezen.

"Toxicologisch onderzoek heeft de aanwezigheid van alcohol of het gebruik van drugs niet gedetecteerd. Er is getest op onder meer benzodiazepines, cocaïne, fentanyl, heroïne, marihuana, opioïden, phencyclidine en amfetaminen", staat volgens onder meer TMZ in het rapport.

Bryant kwam op 26 januari samen met acht andere inzittenden om het leven bij een helikoptercrash. Naast de 41-jarige NBA-sterspeler behoorde ook zijn dertienjarige dochter Gianna tot de omgekomen inzittenden. Ze waren op weg naar een basketbaltoernooi van Gianna in Los Angeles.

De helikopter botste tegen een heuvel. Volgens het rapport vloog de helikopter bij mistig weer met een snelheid van 296 kilometer per uur. Uit eerder onderzoek bleek al dat het toestel binnen een minuut ruim 600 meter daalde.

Het rapport bevestigt tevens dat Bryant onmiddellijk is gestorven door de vele verwondingen over zijn hele lichaam. Bij de voormalige sterspeler van Los Angeles Lakers werden wel sporen van methylfenidaat, een medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD en narcolepsie, aangetroffen.

Ook de andere acht inzittenden zijn volgens het onderzoek meteen overleden.