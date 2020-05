Door het coronavirus gaat 16 mei dit jaar de boeken in als een dag met alleen Bundesliga-voetbal en wat gevechten in de UFC, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

16 mei 1949: Fanny Blankers-Koen traint in MaCombs Dam Park in The Bronx in New York. Ze loopt de plaatselijke jeugd er makkelijk uit. (Foto: Getty Images)

16 mei 2001: Een spectaculaire vangbal van Curaçaoënaar Andruw Jones van Atlanta Braves in de wedstrijd tegen Colorado Rockies. (Foto: Pro Shots)

16 mei 2010: Internazionale, met Wesley Sneijder, is voor de achttiende en tot dusver laatste keer kampioen van Italië na en een 0-1-overwinning bij Siena. (Foto: Pro Shots)

16 mei 2010: Mark Webber viert zijn zege bij de Grand Prix van Monaco door in een zwembad te springen. Red Bull-teamgenoot Sebastian Vettel, die derde werd, doet vrolijk mee. (Foto: Getty Images)

16 mei 2014: Een dag voor de finale poseren Borussia Dortmund-trainer Jürgen Klopp en München-coach Josep Guardiola met de DFB-Pokal. (Foto: Pro Shots)

16 mei 2014: Een bijzonder beeld van het WK ijshockey in Minsk. De Kazachse goalie Roman Starchenko ziet de puck in het doel glijden, waardoor de Verenigde Staten in extremis met 4-3 winnen. (Foto: Pro Shots)

16 mei 2014: Ontlading bij Sara Errani, na haar zege op de mondiale nummer twee Na Li in de kwartfinales van het graveltoernooi van Rome. (Foto: Pro Shots)

16 mei 2015: Zeventien jaar na zijn debuut neemt Steven Gerrard voorafgaand aan de wedstrijd tegen Crystal Palace afscheid bij Liverpool. (Foto: Getty Images)

16 mei 2018: Konstantinos Mitroglou druipt af, nadat hij in de Europa League-finale met Olympique Marseille niet is opgewassen tegen Atlético Madrid (3-0). (Foto: Pro Shots)