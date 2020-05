Door het coronavirus gaat 15 mei dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde datum in eerdere jaren.

15 mei 1988: Ayrton Senna en regen waren vaak een goede combinatie, maar ditmaal gaat de Braziliaan in de fout. Hij start in Monaco van pole, maar crasht in de slotfase en ziet McLaren-teamgenoot Alain Prost winnen. (Foto: Pro Shots)

15 mei 2002: Zinédine Zidane tekent voor een van de mooiste goals ooit in de finale van de Champions League. Mede dankzij de snoeiharde en toch subtiele uithaal van de Fransman wint Real Madrid met 2-1 van Bayer Leverkusen. (Foto: Getty Images)

15 mei 2004: Robin van Persie neemt afscheid van De Kuip. De twintigjarige aanvaller verruilt Feyenoord voor Arsenal. (Foto: Pro Shots)

15 mei 2011: De derde ster is eindelijk binnen. Zeven jaar na het laatste kampioenschap schiet Siem de Jong Ajax met twee treffers naar een 3-1-zege op concurrent FC Twente. (Foto: Pro Shots)

15 mei 2011: Oranje onder 17 pakt de Europese titel dankzij een 5-2-zege op Duitsland. Tonny Vilhena (2), Terence Kongolo, Kyle Ebecilio en deze Memphis Depay maken de treffers. (Foto: Getty Images)

15 mei 2013: Amsterdam is de gastheer van de finale van de Europa League. Chelsea klopt Benfica door een treffer van Branislav Ivanovic in de derde minuut van de blessuretijd: 2-1. (Foto: Pro Shots)

15 mei 2015: Een dag eerder schoot bij een val zijn schouder uit de kom, maar Alberto Contador behoudt de roze trui in de Giro d'Italia. De Spanjaard weet de wielerronde dat jaar te winnen. (Foto: Pro Shots)

15 mei 2016: Max Verstappen schrijft geschiedenis door als eerste Nederlander een Grand Prix in de Formule 1 te winnen. Dat doet de pas achttienjarige coureur in Spanje bij zijn debuut voor Red Bull Racing. (Foto: Pro Shots)

15 mei 2019: In zijn laatste wedstrijd voor Ajax pakt Frenkie de Jong de kampioensschaal. De Amsterdammers winnen op de slotdag van de Eredivisie met 1-4 van De Graafschap. (Foto: Pro Shots)